La verità è che non c' è senso nella fine di un amore Come nell' inizio del resto

(Di domenica 29 settembre 2024) Noi Boomer siamo stati fortunati. Abbiamo goduto di una straordinaria stagione musicale e nessuno ci ha mai lasciato con un WhatsApp. Sarà per questo che le generazioni venute dopo ce l’hanno un po’ con noi. A parte naturalmente che abbiamo inquinato il pianeta risucchiando tutte le risorse possibili ai giovani del futuro. Libri da leggere: la top 5 del 21° secolo per il New York Times.