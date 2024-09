La Seo di Bollate spegne 40 candeline festa ed esercitazione in piazza

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 29 settembre 2024) La Seo dicompie i primi 40 anni di attività sul territorio, sempre in prima linea nella gestione delle emergenze che interessano il nostro territorio, garantendo tutti i giorni la propria presenza in supporto alla cittadinanza. Il maxi evento per il 40esimo anniversario dalla fondazione ha animato gli ultimi due week-end di settembre con