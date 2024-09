La guerra alla canapa A Roma a rischio 700 negozi

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Si respira un clima pesante, a volte oppressivo. Commercianti, per lo più giovani esperti di start up, hanno subito perquisizioni e controlli in un'atmosfera spesso da caccia alle streghe i cui effetti economici si stanno facendo sentire. Nel 2016, grazielegge 242 “Disposizioni per la