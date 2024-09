La Germania chiede perdono agli italiani per le stragi naziste

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 29 settembre 2024) "Fivizzano, Marzabotto, le Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Civitella, in tutte queste località le truppeperpetrarono crimini disumani in Italia, accecate dall'odio e dal fanatismo (..) Oggi sono qui davanti a voi come presidente federale tedesco e provo solo dolore e vergogna. Mi