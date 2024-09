La Fifa ufficializza i 12 stadi statunitensi del Mondiale per Club

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) ROMA - Laha confermato l'elenco dei 12nei quali si svolgerà laWorld Cup 2025, prima edizione del nuovo format che vedrà i 32 miglioridel pianeta affrontarsi per il titolo di campione del mondo di calcio per. La competizione prenderà il via domenica 15