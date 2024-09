La Fifa ufficializza i 12 stadi statunitensi del Mondiale per Club

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Laha confermato l’elenco dei 12nei quali si svolgerà laWorld Cup 2025, prima edizione del nuovo format che vedrà i 32 miglioridel pianeta affrontarsi per il titolo di campione del mondo di calcio per. La competizione prenderà il via domenica 15 giugno 2025 e si concluderà nella cornice del MetLifeum di New York (NJ), dove domenica 13 luglio 2025 verrà disputata la finale dellaWorld Cup 2025, il tutto poco più di 12 mesi prima della finale dellaWorld Cup 26 in programma proprio in questoo.