La 5ªB ragioneria dell' istituto Cattaneo di San Miniato si ritrova dopo 20 anni

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Serata di risate e amarcord quella di venerdì 27 settembre per i ragazzia classe 5ªBdi San, che si sono dati appuntamento al ristorante 'Il vecchio cinema' per una rimpatriata attesa da 20. Era il lontano 2004: si chiudevano per i ragazzi le