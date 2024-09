Kushner plaude morte Nasrallah Israele finisca il lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Jared, genero di Donald Trump e suo consigliere quando era alla Casa Bianca (con delega per il Medio Oriente), ha elogiato l'assassinio di Hassancome "il giorno più importante in Medio Oriente dalla svolta degli Accordi di Abramo" da lui mediati, e ha invitatoa finire ilrespingendo la richiesta di tregua dell'amministrazione Biden: "non ha l'opzione di fare marcia indietro", ha scritto su X.