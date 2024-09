Kouame tira le orecchie ai compagni | Non abbiamo GIOCATO DI SQUADRA i NUOVI devono capire questo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 settembre 2024) Le parole di Christian, attaccante della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola in trasferta contro l’Empoli Christianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina contro l’Empoli. Di seguito le sue parole. COSA NON HA FUNZIONATO IN ATTACCO – «Ci è mancato giocare insieme oggi: dobbiamo giocare l’uno