JBL | Basta speculazioni sul mio contratto!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 29 settembre 2024) Il WWE Hall of Famer John “Bradshaw” Layfield, conosciuto ai più con l’acronimo JBL, ha stupito il mondo recentemente per le sue apparizioni in altre federazioni al difuori della WWE. Nell’ultimo paio di mesi la superstar texana è apparsa sia in TNA che in altri show di compagnie indipendenti come: GCW, AAA, MLW e OVW. Tutto ciò non ha fatto che creareriguardo aldell’ex wrestler, con Mike Johnson di PWInsider che ha ricordato che JBL ha firmato unda Leggenda con la WWE, ma ha la possibilità di apparire anche altrove. Le dure parole di JBL Durante un Q&A live per Sportskeeda Wrestling è stato chiesto a JBL se fosse ancora in WWE, ma la risposta del diretto interessato non è stata molto gradevole: “Ti risponderò nel modo più politicamente corretto che conosco.