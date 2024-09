Iran issata una bandiera nera per la morte di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024)una, in segno di lutto, in cima al santuario dell’Imam Reza a Mashhad, in, per ladel leader di Hezbollah Hassannell’attacco aereo israeliano a Beirut. Hezbollah ha giurato di “continuare la guerra santa contro il nemico e a sostegno della Palestina”.