Inter-Stella Rossa Zweyer l’arbitro in Champions League | le designazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024)si giocherà martedì alle 21 ora a San Siro: l’UEFA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata della fase campionato di2024-2025: ci saràdella federazione tedesca. ARBITRO(martedì 1 ottobre ore 21)– 2ª GIORNATA FASE CAMPIONATO Arbitro: Felix(Germania)Assistenti arbitrali: Robert Kempter (Germania) – Christian Dietz (Germania)Quarto ufficiale: Florian Badstuebner (Germania)Arbitro VAR: Bastian Dankert (Germania)Assistente VAR: Benjamin Brand (Germania)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (in: le) ©-News.