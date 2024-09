Innovazione e bellezza a Il Salotto delle Celebrità durante la Mostra del Cinema di Venezia 2024 | il futuro secondo Raffaele Ruberto in arte The Beauty Biologist

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024) In un mondo dove l’estetica e il benessere si intrecciano sempre più con l’, inThe, emerge come una realtà pionieristica, pronta a rivoluzionare il settore con un approccio scientifico e collaborazioni di spicco. In occasione dell’esclusivo evento delladeldi, abbiamo l’opportunità di approfondire la visione, i progetti futuri