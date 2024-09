Incidente sul lungomare di Torrione | auto contro scooter

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di domenica 29 settembre 2024)a Salerno, sulTafuri, all'altezza del Grand Hotel Salerno. Per cause da accertare, un'ed unosi sono scontrati, senza gravi conseguenze. Traffico in tilt nel tratto di strada. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.Â