Incidente a Pontecagnano-Faiano | auto si ribalta nella notte ubriaco il conducente

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Tensione, a, in via Magellano. Per cause da accertare, infatti, un'si è improvvisamenteta: il, di 49 anni, fortunatamente non si è ferito gravemente, ma ha subito solo escoriazioni.L'interventoL'uomo è risultato positivo all'alcol test: sul