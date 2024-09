In Indonesia dominio di Canet in Moto2

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024) LOMBOK () (ITALPRESS) – Aron, in sella alla Kalex del Team Fantic, vince il Gran Premio d’, classe, in scena sul circuito di Mandalika. Dopo essere partito dalla pole, lo spagnolo ha consolidato la sua leadership già dopo poche curve, vincendo con un vantaggio di circa sei secondi. Fondamentale secondo posto, invece, per il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro), che allunga in classifica sul compagno Sergio Garcia, caduto nel finale. il podio di giornata lo completa lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro), al terzo posto. Chiude quarto Fermin Aldeguer (Boscoscuro); quindi, quinto il sudafricano Darryn Binder (Kalex). Nell’ordine completano la top ten Joe Roberts, Izan Guevara, Tony Arbolino (intruppato in partenza), Manuel Gonzalez e Deniz Oncu. Solo tredicesimo Celestino Vietti.