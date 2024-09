Il Papa Libano? ' la difesa sproporzionata è immorale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Lasempre deve essere proporzionata all'attacco. Quando c'è qualcosa di sproporzionato, si fa vedere una tendenza dominatrice che va oltre la moralità". Lo ha detto ilrispondendo ad una domanda sulle bombe sule sul conflitto in Medio Oriente sottolineando che "sono azioni immorali" quelle di "un Paese, qualsiasi Paese" che usa "le forze" "in modo così superlativo". "La guerra èma le regole di guerra indicano una moralità", "quando questo non c'è si vede, diciamo in Argentina, il cattivo sangue", ha detto ilnella conferenza stampa in volo. Francesco è tornato sul tema degli abusi: "Abbiamo la responsabilità di prenderci cura degli abusati, alcuni hanno bisogno di trattamento psicologico, aiutarli a questo anche.