Il palmares di Tadej Pogacar | a 26 anni bacheca già stracolma tra Grandi Giri Mondiale e Monumento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La ciliegina su una meravigliosa torta di nome 2024, quella di. Un assolo che rimarrà negli annali, quello ai Mondiali di Zurigo. Lo sloveno si toglie la soddisfazione di potersi vestire con la maglia iridata per i prossimi 365 giorni. L’ennesimo successo di una carriera relativamente giovane, ma in cui ha ottenuto quasi tutti i successi che il mondo ciclistico sognerebbe. Già con isi è già messo in tasca tre Tour de France, risultando al fianco a Philippe Thys, Louison Bobet e Greg LeMond; solo Chris Froome (quattro), Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain (cinque) hanno fatto meglio. Poi si aggiunge il Giro d’Italia di quest’anno, parte di quella doppietta con la Grande Boucle riuscita soltanto a sette uomini prima di lui.