Il Napoli Femminile cade a Roma 3-1 giallorosso al Tre Fontane | cronaca e tabellino

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Troppaper il, la quarta giornata del campionato di Serie Atermina con il risultato di 3-1. La squadra di Salvatore Mango non riesce a dare continuità alla vittoria con il Sassuolo: al Trearriva il terzo ko per le partenopee. Le due formazioni si studiano in avvio