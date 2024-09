Il marito della Pellegrini risponde a Ceccon | Per me vali zero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) Ha fatto sicuramente discutere l’intervista rilasciata oggi da Thomas, oro olimpico nei 100 metri dorso, al CorriereSera. Parlandocon cui si è allenato nella piscina di Verona, ha detto che per lui non rappresenta «niente». Come niente?«Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no». Parole che hanno dato fastidio, alle quali però Federicanon ha volutore personalmente. Lo ha fatto invece Matteo Giunta, un ex nuotatore, ora allenatore ma soprattuttoDivina: «Il rispetto – ha scritto sul suo profilo Instagram – è il valore fondamentale alla base dello sport evita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me