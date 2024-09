Il grande cuore di Giovanni e Diletta da una tragedia la speranza per i neonati prematuri

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini, ha una nuova lampada per la fototerapia. È stata consegnata giovedì scorso daMennella e dalla moglie, genitori del piccolo Emanuele, nato prematuro e morto in tenera età. Un modo per trasformare un