Il dialetto romagnolo si studia come una lingua straniera corso al via | E' un patrimonio da non far morire

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo il successo della scorsa edizione a Villanova di Forlì (oltre 100 iscritti dai 9 anni in su), quest'anno il Primodiper Principianti arriva in centro a Forlì, martedì 1 Ottobre, all’enoteca Ciacarò. Non undi folklore e vecchie tradizioni, ma un semplicissimodi