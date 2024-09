Il Cremlino minaccia | | Gli Usa e il Regno Unito preparano l’Europa a un’avventura suicida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Londra e Washington "stanno già preparandoa lanciarsi in" contro la Russia che è "una potenza nucleare". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unitem parlando della guerra in Ucraina (in foto il presidente Volodymyr Zelensky). "È stato dichiarato l’obiettivo di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, quasi come Londra e Washington avevano pianificato nel maggio del 1945, quando svilupparono l’Operazione Impensabile per distruggere l’Unione Sovietica prima ancora della fine della II guerra mondiale – ha detto il ministro –. All’epoca era un segreto gelosamente custodito. Gli strateghi anglosassoni di oggi, invece, non fanno mistero delle loro intenzioni.