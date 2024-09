iDesign a Palermo fino al 6 ottobre Virzì Ugl | In città dieci giorni di creatività

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Il viaggio inteso in senso fisico, mentale e spirituale, è il tema che, la rassegna sul design fondata e diretta da Daniela Brignone, propone in occasione della XII edizione che si svolgerà in tante sedi di, dal 27 settembre al 6. Il tema di“Andar per mondi” fra