Grumo con un tondino ferisce persone e danneggia auto

(Di domenica 29 settembre 2024) Pakistano in manette. Con undi ferroalcuni passanti elein sosta. Arrestato dai Carabinieri Le chiamate al 112 si sono moltiplicate in pochi minuti. Residenti e negozianti chiedevano l’intervento dei Carabinieri per un uomo armato di undi ferro. E’ agitato – dicono le voci preoccupate in linea con la centrale operativa – ha già colpito alcune. I militari della sezione radiomobile di Caivano sono arrivati in pochi istanti. L’uomo, un 32enne di origini pakistane già noto alle forze dell’ordine, era poco lontano dalla stazione ferroviaria. Con un’asta di ferro di oltre 1 metro stavando leparcheggiate, senza alcun motivo apparente. Con la stessa arma aveva ferito al volto anche due passanti.Bloccato prima che potesse fare altri danni, il 32enne S.H. è stato arrestato. Sarà portato nel carcere di Poggioreale.