Governo | Calenda ' abolire espressione campo largo e incalzare Meloni con progetti concreti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "In due anni ilnon ha sovvertito la democrazia. Ha fatto molto rumore, alcuni provvedimenti giusti (chiusura del superbonus e giustizia);di riforma inutili e dannosi (Autonomia e Premierato) e una postura internazionale più o meno netta sull'Ucraina, ma estremamente confusa sull'Ue.ha confermato e ampliato bonus fiscali in deficit come tutti i governi prima di lei, nella speranza di accattivarsi gli elettori distribuendo mance con i loro soldi. Il punto è che sembra non avere alcuna idea di come affrontare i problemi strutturali dell'Italia. Sanità , istruzione e politiche industriali sono semplicemente assenti dall'agenda. Su questi tre punti le opposizioni dovrebbero cercare diilcon, invece di parlare continuamente di formule politiche". Lo afferma Carlo