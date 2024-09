Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sposi a Villa Oliva a Lucca con 300 ospiti vip

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 29 settembre 2024)– Lei era con un vestito di Luisa Beccaria, lui di Giorgio Armani. È stata una cerimonia commovente, nella sua semplicità, quella che ha visto unire in matrimonio il 28 settembre aa San Pancrazio, nel territorio del Comune di, l’ex portiere di Juventus e nazionalee la giornalista tv,. I due stanno insieme dal 2014 e dalla loro unione è nato nel 2016 Leopoldo Mattia. È stato un matrimonio ricco divip. Su tutti Monica Bellucci con il compagno Tim Burton, una delle testimoni della sposa. Non sono mancati, ovviamente, i calciatori e i giornalisti. Dal mondo del calcio gli ex difensori della Juventus Bonucci, Chiellini e Barzagli, ma anche Beppe Bergomi, che oltre che ex calciatore è commentatore tv. C’erano il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti e i presidenti di Figc e Coni Gravina e Malagò.