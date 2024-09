Gianni Sperti a Verissimo | Piangevo tutti i giorni tutto il giorno | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024)ha raccontato di aver sofferto di depressione.ha detto: “il”. Nonostante ciò nessuno si è accorto di nulla. Perfino durante le riprese di Uomini e Donne, l’opinionista riusciva a non far vedere a nessuno quanto stesse male, salvo correre fuori dallo studio a piangere non appena Maria De Filippi annunciava il ballo. Ecco ilcon l’intervista integrale.