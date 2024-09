GF Vip Nip televoto sondaggi oggi | chi perderà il 30 09 percentuali

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 29 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 29 Settembre 2024 10:08 am by Redazione Lunedì 30 settembre 2024 ci sarà il primo candidato all’eliminazione del Grande Fratello Vip/Nip 18 e isvelano come starebbe andando il. Tramite ledell’ultima ora,è possibile capire chi potrebbe essere il meno votato, che rischia l’eliminazione. Protagonisti del nuovo, aperto il 26 settembre da Alfonso Signorini durante la quarta puntata in diretta, sono Iago Garcia, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Helena Prestes. Va precisato che lequi riportate non rappresentano i reali voti che stanno arrivando al programma, ma segnalano come starebbe andando ilscoprendo chi il pubblico sta votando.