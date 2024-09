Formazioni ufficiali Juve Stabia-Pisa Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi, partita valida per la settima giornata della. La squadra di Inzaghi, capolista, è reduce da cinque successi consecutivi (compreso uno a tavolino contro il Cittadella) e fa visita alladi Pagliuca, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare. Sfida che si preannuncia equilibrata nonostante il gap in classifica tra i due club. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.