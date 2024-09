Formazioni ufficiali Cesena-Mantova Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi, partita valida per la settima giornata della. Già 10 punti per la squadra di Possanzini, che vuole continuare a stupire e confermarsi nelle posizioni di vertice della classifica. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però il, fresco di vittoria ai danni di Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.