Finale Vuitton Cup | squalificata Luna Rossa Ineos va 2-1

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Partono in salita perle regate odierne delladella LuisCup. Prima del via, già rinviato più volte per il troppo vento, il Team Prada Pirelli rompe la randa e vieneper l'ingresso di troppe persone salite a bordo per riparare la vela. CosìBritannia si prende gara 3 senza regatare e va sul 2-1.