Filatelia emesso il francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi

(Di domenica 29 settembre 2024) L’immagine in giacca nera e le bandiere di Italia ed Europa sullo sfondo. Poste Italiane haoggi, in concomitanza con il giorno del compleanno del fondatore di Forza Italia, ilper, scomparso il 12 giugno 2023. Il, per una tiratura da 350.010 esemplari, ha un costo di 1,25 euro. Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa. “Sullo sfondo della bandiera dell’Italia e dell’Unione Europea – si legge nella nota di Poste -, è raffigurato un ritratto di, imprenditore, uomo di Stato, quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo SpazioRoma.