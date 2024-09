Figline trappola Follonica Il San Donato rischiatutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Quarta giornata nel girone E si presenta interessante con le gare in programma alle ore 15. Seravezza-SanTav.lle (arbitro: Spagnoli di Tivoli). Allo stadio "Buon Riposo" il Sandi Bonuccelli dovrà stare molto sveglio per contenere un Seravezza in grande spolvero, proteso alla ricerca della prima vittoria casalinga. Per le squalifiche del portiere Leoni e di Falconi, l’allenatore dei gialloblù Bonuccelli ripiegherà su Di Benedetto e sicuramente su Pecchia. Per il resto, con il rientro dell’attaccante Doratiotto, c’è da vedere se in attacco il tecnico lo affiancherà a Sylla e a Senesi, con le alternative Menga e Manfredi. Gli ex di turno: Maffei (San) e Bellini (Seravezza).Gavorrano (arbitro: Cavacini di Lanciano). Al "Del Buffa" arriva unGavorrano determinato a centrare i primi tre punti esterni.