Europa League – Tottenham follia Dragusin | espulso dopo 7 minuti! | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di domenica 29 settembre 2024) Radu, difensore del, la combina grossa all'esordio stagionale in: cartellino rossopochiRadu, ex difensore di Juventus, Samp, Salernitana e Genoa, la combina grossa all'esordio stagionale in: cartellino rossoappena 7. Il suo, però, vince comunque contro il Qarabag. Ilda Gazzetta.it.