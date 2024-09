Esordio col botto per Ballando con le stelle | quanti ascolti fa Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) Con tante sorprese e nuove coppie di concorrenti vip, «con le» conferma il suo successo: il talent conodotto dache, sin dal 2005, è protagonista delle prime serate di Rai 1 ieri, alla prima puntata della sua 19esima edizione, informa una nota della Rai, è stato seguito da 3 milioni 300 mila spettatori con uno share del 25,6%, risultando il più visto in quella fascia. In evidenza, in seconda serata sempre su Rai 1, «Ciao Maschio», programma condotto da Nunzia De Girolamo, che ha totalizzato 581mila presenze con uno share del 16,6% di share. Su Rai 2, nella stessa fascia oraria, FBI ha ottenuto Il 3,2% di share con un pubblico di 518 mila e subito dopo, FBI International , il 3,9% di share e 557 mila. Su Rai 3 Il docu-film «A modo mio» dedicato all'artista Patti Pravo ha ottenuto 2,1% di share con 347 mila.