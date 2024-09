Erbacce invadono marciapiedi e strade

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Basta fare un giro per Forlì per sentirsi sollevati per la costante crescita del "verde pubblico" che ormai deborda e cresce su, aiuole ed esce anche dai tombini (che ci dicono puliti ed efficienti, mah). Solo una domanda: visto che il servizio verde del