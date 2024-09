Empoli-Fiorentina 0-0 triplice fischio al Castellani RIVIVI LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:56 Finisce quindi a reti bianche il derby tra. Un pareggio tutto sommato giusto in quella che è stata una gara equilibrata.che rimane quindi imbattuto e sale a quota 10,che va a quota 7. Grazie per aver seguito la