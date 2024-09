Elezioni Austria 2024 exit poll | ultradestra davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Vienna, 29 settembre– Il partito dell'Fpo (Freedom Party of) è in vantaggio allein, secondo glitrasmessi dalla tv di Stato Orf. Gli ultraconservatori raggiungerebbero il 29,1% mentre l’Opv, i popolari del cancelliere Nehammer si fermerebbe al 26,2%. I socialdemocratici dell'Spo al 20,4% mentre i Verdi all'8,6%. Risultati in aggiornamento