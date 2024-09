E’ morto Glauco Mauri addio al grande attore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 29 settembre 2024) Ènella tarda serata di ieri 828 settembre) a Roma, decano del teatro italiano,e regista, per 70 anni in scena. Avrebbe compiuto 94 anni il primo ottobre. La notizia della scomparsa, anticipata dal Messaggero, è stata confermata dalla storica compagniaSturno, fondata dale regista nel 1961 con Roberto Sturno, scomparso nel 2023.era nato a Pesaro nel 1930, interprete di Shakespeare, Molière, Pirandello, Dostoevskij, Goldoni, con passione etalento,, è stato per settant’anni in scena: era atteso dal 26 al 29 settembre al Vascello di Roma con lo spettacolo De Profundis, da Oscar Wilde. L'articolo E’alproviene da Dayitalianews.