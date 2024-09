Droga nascosta nel locale contatori di un condominio | arrestati per spaccio padre e figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Milano, 29 settembre 2024 - Nascondevano lada vendere neldi un palazzo.di 64 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono statidagli agenti del commissariato Lorenteggio per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente in concorso. I due sono stati notati mentre erano impegnati nell'attività dialle 11 di venerdì, tra la gente in strada. Nascosti in un borsello all'interno di un contatore oltre 4 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi e 100 euro in contanti trovati nel portafogli del 64enne. In casa del 29enne poi, gli agenti hanno sequestrato 420 euro in una scatola su un mobile della cucina.