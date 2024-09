Dl omnibus | passa emendamento Sensi bonus psicologo aumenta di due mln e arriva a 12**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Via libera all'unanimità all'presentato dal senatore del Pd Filippo, e riformulato dal Governo, per il cosiddetto, inserito nel decreto legge contenente misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, in discussione in commissione e atteso per domani nell'Aula del Senato. La misura prevede un aumento di due milioni dello stanziamento, che sale così a 12 milioni complessivi. "Ogni volta una fatica ed è sempre tutto in pericolo. Ma oggi abbiamo altre risorse, sempre troppo poche, per la salute mentale delle persone", commenta su X