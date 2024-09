Disappunto per la sufficienza di Tarasconi | inammissibile che un sindaco allarghi le braccia rassegnato

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di domenica 29 settembre 2024) «Alla luce di quanto emerso dal consiglio comunale del 26 settembre in relazione all’ordine del giorno riguardante la Pertite presentato dalla consigliera Zanardi di Fdi, come Comitato Pertite non possiamo esimerci dall’ esprimere tutto il nostroper la superficialità e la frettolosità