DIRETTA Empoli-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1' PARTITI! INIZIA!17:58 Squadre in campo, a breve il fischio d'inizio. 17:53 Quasi sold out il settore riservato ai tifosi viola. Sono infatti oltre 4000 i tifosi arrivati da Firenze quest'oggi.17:49 Nellal'unico