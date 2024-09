Dengue scatta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del Sant’Orsola di Bologna ha confermato il sospetto caso diimportata in un uomo imolese di 40 anni, rientrato da un viaggio in Asia. L’uomo ha avuto sintomi lievi della malattia ed attualmente sta bene. Prima ancora di avere la conferma di positività al virus, il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Imola ha dato indicazioni al Comune di attivare il protocollo straordinario didisposto dal Piano regionale arbovirosi, ancora in atto nelle aree in cui il soggetto infetto ha soggiornato maggiormente nel periodo di infezione attiva. "Ricordiamo che questo virus non si trasmette da uomo a uomo – spiega l’Ausl –, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.