Dalla sanatoria fiscale al carcere per la pirateria tv nel calcio | le novità del decreto Omnibus

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al. Le commissioni hanno votato domenica pomeriggio il mandato ai relatori Giorgio Salvitti (FdI) e Claudio Lotito (FI) a riferire in aula a Palazzo Madama, dove il provvedimento è atteso lunedì 30 settembre, nel pomeriggio. Quasi certo il ricorso alla fiducia. Il provvedimento, che scade l’8 ottobre, deve passare in seconda lettura alla Camera. Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato Tra gli emendamenti approvati, la misura più attesa è sicuramente il ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato: un nuovo tassello per rendere ancora più attrattivo il patto biennale con il Fisco riservato alle partite Iva, su cui il governo punta per reperire le risorse per estendere anche al ceto medio il taglio dell’Irpef.