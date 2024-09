Cutrone trascina il Como Verona sconfitto 3-2

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024)(ITALPRESS) – Vittoria di gioco e spirito da parte del, che batte per 3-2 ile si allontana dalle zone basse della classifica. Decisiva la doppietta die la rete nei minuti finali di Belotti, con la squadra di Paolo Zanetti che in dieci uomini è comunque riuscita ad impensierire gli avversari prima con il rigore di Lazovic e poi con il gol nel recupero di Lambourde.La prima chance ce l’ha il, con il sinistro potente di Alberto Moreno e la parata reattiva di Montipò. Portiere delche sarà protagonista di un altro intervento decisivo, al 20?, con il cross dalla destra die il colpo di testa di Nico Paz sul quale proprio Montipò salva di fatto sulla linea di porta. Ma ilcontinua a fare la partita e poco più tardi va ancora vicino all’1-0, con il servizio di testa di Nico Paz per Sergi Roberto che tutto solo in area calcia largo.