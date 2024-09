Cristina Seymandi dopo la sentenza del Garante | La mia vita data in pasto a tutti con un video Se capitasse a voi?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 29 settembre 2024) «Prendo atto della, ma il vero problema è l’utilizzo indiscriminato dei». Reagisce così– in un’intervista a Diego Molino su La Stampa – allacon cui nei giorni scorsi ildella privacy ha ritenuto Massimo Segre, noto banchiere torinese nonché suo ex marito, non imputabile per la diffusione deldella plateale rottura della loro relazione. I fatti sono arcinoti: nell’estate del 2023, in un party chepensavano essere il preludio di un matrimonio, Segre tenne un discorso in pubblico in cui scaricavae la accusava di diversi tradimenti. Il filmato cominciò a rimbalzare sui social, quindi fine sui media, e si trasformò in un caso nazionale. Al punto che ildecise di aprire un fascicolo d’indagine, chiuso per l’appunto nei giorni scorsi.