Cosa non perderci assolutamente su Netflix ad ottobre 2024 | da Heartstopper 3 a La Legge di Lidia Poët

(Di domenica 29 settembre 2024) Che l’autunno sia la stagione appropriata per iniziare a godersi una serata tra coperta, snack e un film o una serie tv, lo sa benissimo anche, che infatti inserisce nel catalogo tantissime novità proprio a partire da questi giorni. Tra ritorni delle fan-favorite e nuovi film originali, ecco quali sono le imperdibili nuove uscite suda. Le usciteEmoji di foglie in abbondanza perché la terza stagione dista tornando e dà il via (fortunatamente) alla stagione autunnale! I protagonisti dell’amatissima serie coming of age stanno crescendo davanti ai nostri occhi, perciò in questa stagione saranno toccati sicuramente temi più “maturi” ma sempre nella caratteristica dolcezza e nell’attenta chiave narrativa che contraddistinguee la scrittura della sua autrice Alice Oseman.