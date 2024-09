Controlli antidroga dalla periferia al centro di Roma 30 persone arrestate

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) 30 arresti per droga effettuati dai carabinieri del comando provinciale dinel giro di pochi giorni. Dalalle periferie, le forze dell’ordine hanno battuto la città per arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.Arresti per spaccio di drogaA Ponte Sisto, uno dei punti